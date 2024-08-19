Bloomberg: сточные воды стали новой политической проблемой Европы

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Сточные воды с отходами стали новой политической проблемой Европы, поскольку они стекают в реки и озера континента, вызывают болезни у людей и наносят вред природе. Об этом сообщается в статье издания Bloomberg.

По данным СМИ, речь идет не только о загрязнении Сены и Темзы. Многие европейские города обладают многовековой инфраструктурой, которую не обновили для очищения большого количества отходов домохозяйств и производств.

В частности, широкое общественное возмущение вызвали разливы сточных вод в Великобритании. Авторы статьи также указали на то, что изменение климата приведет к более влажной погоде, а та – к внезапным наводнениям и перегрузке канализационных систем.

В этом году Евросоюз обновил правила очищения вод 30-летней давности, однако далеко не все соблюдают старое законодательство. На сегодняшний день Еврокомиссия ведет судебные разбирательства с Италией, Грецией и Испанией из-за несоблюдения стандартов водной очистки.

Издание также обращает внимание на то, что неочищенные сточные воды способствуют распространению водорослей, которые вытесняют другую растительность, лишают животных пищи и убивают моллюсков. Кроме того, они могут содержать химические вещества и микропластик.

Во время Олимпиады во Франции стало известно, что швейцарские триатлонисты Адриен Бриффод и заменивший его Симон Вестерманн не смогли принять участие в смешанной олимпийской эстафете в Париже, поскольку они заразились кишечной инфекцией. Проблемы со здоровьем были выявлены у обоих спортсменов после проведения заплыва по Сене, хотя участие в нем принимал лишь один из них.

Днем ранее кишечная инфекция также была выявлена у бельгийской триатлонистки Клэр Мишель. Спортсменка заняла 38-е место на соревнованиях, однако после них несколько дней находилась в больнице.