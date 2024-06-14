РФ выходит из протокола к Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха

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Россия выходит из протокола к Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния 1979 года, указывается в документе, размещенном на портале опубликования правовых актов.

В постановлении уточняется, что это ответная мера, принятая Москвой. Выход РФ из протокола освобождает ее от обязательств по наполнению бюджета Совместной программы наблюдения и оценки распространения загрязнителей воздуха на большие расстояния в Европе (ЕМЕП).

При этом РФ остается стороной конвенции, подчеркивается в документе.

Ранее стало известно, что за последние 10 лет в столице на 60% снизилось число вредных выбросов в атмосферу. За качеством воздуха Москвы следят пять автоматических станций контроля загрязнений.