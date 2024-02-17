Украинские беженцы выбрасывали в мусор бесплатные продукты в Германии – СМИ

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Беженцы из Украины выбрасывали в мусор нетронуты продукты питания, которые получали в сети общепита Geraer Tafel в немецком городе Гера. Об этом сообщает издание Focus со ссылкой на руководство заведения.

Уточняется, что выброшенную еду обнаружили в мусорном баке в середине декабря прошлого года. Среди продуктов питания в мусоре оказались сыр, салат, йогурт и различные специи.

Один из местных жителей Винфрид Стекер, найдя продукты в мусорке, проследил за людьми, которые их выбросили. В результате он наткнулся на машину с украинскими номерами, которая принадлежит супружеской паре беженцев.

Глава заведения Гизельда Шедлих отметила, что эта пара постоянно забирала продукты из общепита. Она сообщила, что вместо выброса на мусор они могли оставить еду в заведении или вернуть ее персоналу, так как многие нуждающиеся на сегодня остаются без продуктов.

Совершившие этот поступок украинские беженцы получили бесплатные продукты в последний раз, подчеркнула Шедлих. Она добавила, что их продовольственная карта уже аннулирована.

Ранее СМИ сообщали о том, что в правительстве Германии опасаются, что в случае распада Украины страну покинут еще около 10 миллионов человек, и подавляющее большинство из них направится в Западную Европу, а именно в ФРГ.

До этого обозреватель польского издания Гражина Завадка отметила, что после наплыва украинцев в Польшу в стране вырос уровень преступности. Журналист, сославшись на статистику, заявила, что преступления среди иностранцев чаще совершали граждане Украины. Сейчас в Польше их проживает около 2,5 миллиона человек.

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