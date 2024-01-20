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Беженцы начали уезжать из Германии после того, как некоторые из них начали получать банковские карты вместо наличных денег. Об этом пишет газета Bild am Sonntag.

Уточняется, что это нововведение пока только обсуждается правительством ФРГ, однако в округе Грайц в федеральной земле Тюрингия уже начали выдавать карты место наличных денег.

По данным газеты, пока мигрантам раздали около 200 платежных карт, к концу месяца их должны получить 740 беженцев. Большинство принимают перемены, пишет издание.

Однако в декабре 2023 года 15 беженцев запросили наличные вместо карты, и вскоре уехали из ФРГ. По словам руководителя службы по делам беженцев Дагмар Пеланд, это позволяет отделить тех, кому действительно нужна помощь.

Последние тратят деньги на одежду и еду, однако некоторые используют пособие для покупки новых мобильных телефонов. Кроме того, банковские переводы, включая платежи на родину невозможны, уточнил руководитель службы.

Наплыв беженцев в Европу провоцирует Запад, уверен российский сенатор Алексей Пушков. Ранее МИД Германии и американский предприниматель Илон Маск поспорили в одной из социальных сетей по вопросу спасения мигрантов.

Маск поделился на своей странице видео, в котором утверждалось, что в Средиземном море курсируют 8 немецких судов, которые забирают нелегальных мигрантов и доставляют их в Италию. МИД ФРГ ответило ему утверждением, что это называется спасением жизней.

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