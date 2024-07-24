Yonhap: шары с мусором из КНДР приземлились в президентской резиденции в Сеуле

Один из шаров с мусором из КНДР приземлился на территории комплекса в центре Сеула, где расположены администрация президента и Минобороны Республики Корея, передает агентство Yonhap.

"Упавший мусор был обнаружен на территории правительственного комплекса в районе Йонсан в ходе мониторинга ситуации с запущенными из Северной Кореи шарами с мусором", – указано в сообщении.

Агентство сообщает, что специалисты команды по реагированию на химические и биологические угрозы не обнаружили опасных или токсичных веществ среди упавших объектов. В материале отмечается, что военные Южной Кореи не сбивают воздушные шары из КНДР, а собирают их после приземления, чтобы потенциально опасный мусор не разлетелся в воздухе.

Согласно данным агентства, это уже 10-й раз, когда Северная Корея запускает воздушные шары с мусором на территорию Южной Кореи.

Ранее сообщалось, что в конце мая 2024 года КНДР отправила более 150 воздушных шаров с мусором через границу в Южную Корею. Они пересекали границу страны и приземлялись в различных местах по всей территории республики. В упавших воздушных шарах находился разнообразный мусор, в том числе пластиковые бутылки, батарейки, детали обуви и навоз.

