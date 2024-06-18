Yonhap: солдаты КНДР снова пересекли границу Южной Кореи

Фото: South Korea Defense Ministry via AP

Около 30 военнослужащих Корейской Народно-Демократической Республики ненадолго пересекли границу с Южной Кореей. Об этом сообщает RT со ссылкой на агентство Yonhap.

По данным СМИ, военные из КНДР нарушили военно-демаркационную линию в демилитаризованной зоне в 08:30 по местному времени (02:30 по московскому времени). В свою очередь, военнослужащие со стороны Южной Кореи произвели предупредительные выстрелы, после чего солдаты из Северной Кореи вернулись обратно.

В Объединенном командовании начальников штабов (ОКНШ) Южной Кореи добавили, что военные нарушили границу случайно, необычной активности не замечено.

Ранее совет национальной безопасности (СНБ) Южной Кореи решил приостановить действие межкорейского военного соглашения от 2018 года. Соглашение приостановлено до тех пор, "пока не будет восстановлено взаимное доверие между странами".

30 мая СМИ писали, что КНДР запустила баллистической ракеты в сторону Японского моря. До этого Северная Корея направила неопознанную ракету в сторону Желтого моря. Жители Окинавы получили рассылку, в которой говорилось о необходимости спрятаться в укрытие.