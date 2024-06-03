Южная Корея приостановит действие межкорейского военного соглашения

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Совет национальной безопасности (СНБ) Южной Кореи решил приостановить действие межкорейского военного соглашения от 2018 года, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на агентство Yonhap.

По его данным, решение приняли на рабочем заседании СНБ. Соглашение приостановят до тех пор, "пока не будет восстановлено взаимное доверие между странами".

Сеул приостановил действие некоторых пунктов межкорейского военного соглашения еще в ноябре 2023 года. Это произошло после запуска Пхеньяном первого военного разведывательного спутника. В ответ на это КНДР пообещала возобновить все действия, приостановленные в рамках соглашения.

30 мая СМИ передавали, что Северная Корея произвела запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря.

27 мая также сообщалось, что Северная Корея направила неопознанную ракету в сторону Желтого моря. Жители Окинавы получили рассылку, в которой говорилось о необходимости спрятаться в укрытие.