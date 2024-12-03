AFP: Макрон исключил уход с поста в преддверии голосования о недоверии кабмину

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Президент Франции Эммануэль Макрон исключил возможность ухода с должности президента в преддверии голосования по вотуму недоверия правительству. Об этом сообщает Agence France-Presse.

По словам Макрона, призывы к его отставке со стороны оппонентов являются политической фикцией. Он также добавил, что никогда не думал покидать Елисейский дворец до истечения мандата.

"Если я стою перед вами, то это потому, что я был дважды избран французским народом. Я чрезвычайно горжусь этим и буду чтить это доверие со всей энергией, которая у меня есть, чтобы быть полезным стране до последней секунды", – сказал Макрон.

Ранее СМИ сообщили, что возможная отставка нынешнего правительства Франции поднимет вопрос об импичменте французского президента и его отставке.

До этого 81 французский депутат подписал резолюцию об отстранении Макрона от власти. Решение о рассмотрении инициативы примет бюро нижней палаты парламента. Для принятия текст резолюции должен быть одобрен комиссией по законодательству, затем за него должны проголосовать две трети депутатов из нижней палаты парламента, а после – и верхней палаты парламента.