Новым спикером парламента Франции избрана Яэль Брон-Пиве

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Представитель президентской партии "Ренессанс" Яэль Брон-Пиве переизбрана на должность председателя Национального собрания Франции. Об этом объявили на заседании, трансляция которого была на сайте парламента.

Брон-Пиве в третьем туре голосования поддержали 220 депутатов. Второе место занял 74-летний кандидат от левой коалиции "Новый народный фронт" коммунист Андре Шассень (207 голосов). Третьим стал бывший вице-спикер из правой партии "Национальное объединение" Себастьен Шеню (141 голос).

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон принял отставку правительства во главе с Габриэлем Атталем после поражения президентской партии на выборах. Глава государства поручил нынешнему составу правительства "обеспечивать рассмотрение текущих дел вплоть до формирования нового кабинета министров".

На парламентских выборах победила коалиция левых партий "Новый народный фронт", получившая 182 места в Национальном собрании страны. На втором месте оказалась партия Макрона "Вместе" со 168 местами, а на третьем – "Национальное объединение", которую возглавляет Марин Ле Пен, получившая 143 места. За ними оказались еще несколько фракций, набравшие вместе 39 мест.