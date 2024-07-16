Макрон принял отставку премьер-министра Франции Атталя

Фото: 123RF/palinchak

Президент Франции Эммануэль Макрон принял отставку правительства во главе с Габриэлем Атталем после поражения президентской партии на выборах, сообщается на сайте Елисейского дворца.

В то же время французский лидер поручил нынешнему составу правительства "обеспечивать рассмотрение текущих дел вплоть до формирования нового кабинета министров".

О намерении покинуть должность Атталь заявлял по итогам второго тура парламентских выборов. Он отмечал, что готов исполнять обязанности главы правительства столько, сколько это будет необходимо.

На выборах победила коалиция левых партий "Новый народный фронт", получившая 182 места в Национальном собрании страны. На втором месте оказалась партия Макрона "Вместе" со 168 местами, а на третьем – "Национальное объединение", которую возглавляет Марин Ле Пен, получившая 143 места. За ними оказались еще несколько фракций, набравшие вместе 39 мест.