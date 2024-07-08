Володин объяснил поражение Макрона попытками вмешательства в дела других стран

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Действующий президент Франции Эммануэль Макрон и его коалиция проиграли на досрочных парламентских выборах в связи с попытками главы государства вмешиваться в дела других стран, считает председатель Госдумы России Вячеслав Володин.

Граждане Франции были готовы голосовать за кого угодно, но не за Макрона, приводит слова Володина "Радио 1".

"Подобная участь ждет всех действующих европейских глав и США, занимающихся вмешательством в суверенные дела других государств. В то время как их граждане требуют заняться решением внутренних проблем и развитием национальных экономик", – подчеркнул парламентарий в своем телеграм-канале.

Председатель ГД также отметил, что в настоящий момент во Франции происходит борьба за власть, поскольку одержавшая победу коалиция левых партий "Новый народный фронт" требует предоставить ей право на формирование правительства.

В результате победы на выборах "Новый народный фронт" получил 182 места в Национальном собрании страны. При этом коалиция Макрона "Вместе" заняла по итогам голосования вторую позицию и получила в парламенте 168 мест. Третьей стала правая партия "Национальное объединение", возглавляемая Марин Ле Пен, которая одержала победу в рамках первого тура парламентских выборов. Ее представители получили 143 места в Нацсобрании.

Эммануэль Макрон не стал обращаться к населению после объявления итогов второго тура выборов. В свою очередь, французские СМИ заявили, что президент "как гарант государственных институтов" уважительно отнесется к сделанному французами выбору.

