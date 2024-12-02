BFMTV: уход правительства Франции поднимет вопрос об отставке Макрона

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Отставка нынешнего правительства Франции, которая может произойти после голосования о вотуме недоверия, поднимет вопрос об импичменте французского президента Эммануэля Макрона и его отставке, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на политических комментаторов французского телеканала BFMTV.

"Очевидно, что этот вопрос будет обсуждаться в ближайшие месяцы", – подчеркнул один из экспертов.

По словам второго комментатора, страна "должна предстать во всем блеске" в рамках церемонии открытия парижского католического собора Нотр-Дам-де-Пари, однако в действительности "образ Франции катастрофичен".

Предполагается, что Макрон появится на празднике в сопровождении уходящего в отставку премьер-министра Мишеля Барнье.

Ранее 81 французский депутат подписал резолюцию об отстранении Макрона от власти. Решение о рассмотрении инициативы примет бюро нижней палаты парламента. Для принятия текст резолюции должен быть одобрен комиссией по законодательству, затем за него должны проголосовать две трети депутатов из нижней палаты парламента, а после – и верхней палаты парламента.