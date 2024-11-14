Глава Кореневского района Курской области Дегтярева отправлена в отставку

Фото: телеграм-канал "Марина Дегтярева-Глава Кореневского района"

Глава приграничного Кореневского района Курской области Марина Дегтярева отправлена в отставку, рассказал общественник Сергей Бондарев. Соответствующее решение принял глава региона Алексей Смирнов.

"Главу района сняли за недостаточные действия, проводимые с жителями как с вынужденными переселенцами", – передает ТАСС слова Бондарева.

Ранее было принято решение об отставке главы Суджанского района Александра Богачева. По словам местных жителей, чиновник потерял свою должность из-за молчания и нежелания идти навстречу гражданам региона.

Это решение было принято в ходе встречи граждан с властями области. По данным телеграм-каналов, Богачев был отстранен именно после того, как граждане привели свои доводы.