Свыше 173 тыс школьников используют ИИ-сервис в МЭШ для занятий по математике

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Более 173 тысяч школьников с 5-го по 9-й класс используют ИИ-сервис "Цифровой учитель" в "Московской электронной школе" (МЭШ), заявила замммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Сервис помогает создавать персонализированные учебные программы для школьников, позволяя изучать темы как самостоятельно, так и совместно с педагогом", – цитирует вице-мэра Агентство "Москва".

При этом, как уточнила Ракова, ИИ анализирует ошибки и предлагает дополнительные материалы для улучшения навыков. Особенно сервис отличился в области математики, благодаря чему в будущем планируется расширить количество дисциплин.

В свою очередь, в пресс-службе комплекса соцразвития уточнили, что в "Цифровом учителе" включены два формата использования. Первый предполагает самостоятельные занятия, второй позволяет тренировать навыки по предмету при выполнении заданий из сервиса, но немного иначе.

Так, учитель выдает школьнику материалы "Цифрового учителя" в качестве домашнего задания. Если же ребенок допускает ошибки, сервис сам рекомендует выполнить дополнительные упражнения для их отработки. В свою очередь, учитель может сразу после выполнения работы учеником ознакомиться с результатом и увидеть, какие темы усвоены, а с какими возникают трудности.

К началу нового ученого года сервисы МЭШ были обновлены. Кроме того, в них начали действовать новые функции. Так, МЭШ начала использоваться в колледжах.

Также пользователи сервиса получили доступ ко всем олимпиадам системы московского образования. Доступна стала и Всероссийская олимпиада школьников. Помимо этого, для педагогов в МЭШ предоставили возможность составлять цифровое портфолио, в котором можно собирать все профессиональные достижения.

