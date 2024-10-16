Собянин рассказал, что столичные школы входят в топ-5 лучших в мире

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Московские школы входят в пятерку лучших в мире и уступают лишь китайским, сообщил Сергей Собянин в ходе своего выступления на Форуме инновационных финансовых технологий FINOPOLIS.

Мэр подчеркнул, что обеспечение качественного образования для всех жителей города – один из главных приоритетов столичных властей. Для этого в городе была проведена масштабная реструктуризация образовательной системы, созданы мощные комплексы, способные предоставить качественное образование в любом районе города.

Собянин также отметил, что в Европе практически нет стран, которые могли бы конкурировать с московским образованием. Он уточнил, что в Москве реализуется 90% крупнейших мировых проектов в этой области.

Ранее Собянин рассказал, что на модернизацию всей инфраструктуры в сфере образования в 2025 году будет направлено 649,6 миллиарда рублей. В проект бюджета заложили средства на большую программу реконструкции школ.

Продолжится благоустройство территорий образовательных учреждений, расширится сеть предпрофильных классов, чтобы в каждом районе школьники могли подготовиться к получению профессии. Помимо этого, продолжится уникальный проект подготовки в ЕГЭ.