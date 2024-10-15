Собянин: на развитие образования в 2025 году в бюджете заложили 649,6 млрд рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На модернизацию всей инфраструктуры в сфере образования в следующем году будет направлено 649,6 миллиарда рублей. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

По словам мэра Москвы, в проект бюджета заложили средства на большую программу реконструкции школ. Продолжится благоустройство территорий образовательных учреждений, расширится сеть предпрофильных классов, чтобы в каждом районе школьники могли подготовиться к получению профессии. Помимо этого, продолжится уникальный проект подготовки в ЕГЭ.

Кроме того, уточнил градоначальник, в ближайшие три года существенно увеличится прием в колледжи, продолжится обновление их материально-технической базы. Также в планах построить четыре образовательных комплекса, а в дополнение к "Руднево" создадут еще две площадки для практической подготовки студентов.

Для преподавателей предусмотрены денежные выплаты за классное руководство и надбавка за работу с МЭШ, а также гранты за разработку материалов, заключил Собянин.

Ранее сообщалось, что для учащихся 8–11-х классов в Москве откроют 30 научных кружков. В ходе занятий подростки освоят ключевые этапы научного процесса – от выбора темы исследования до получения финальных результатов. Ожидается, что первыми участниками таких кружков станут порядка тысячи старшеклассников. Под руководством опытных наставников они разработают собственные проекты.