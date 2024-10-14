Ракова рассказала об открытии 30 научных кружков для старшеклассников в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московские школьники получат возможность создать собственный исследовательский проект в рамках городской программы "В центре науки". Для учащихся 8–11-х классов в столице откроют 30 научных кружков, рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, во время занятий в этих кружках школьники освоят ключевые этапы научного процесса. Они должны будут пройти каждый из них – от выбора темы исследования до получения финальных результатов.

"Мы ожидаем, что первыми участниками этих кружков станут около тысячи старшеклассников. Под руководством опытных наставников – исследователей и изобретателей, лауреатов премии правительства Москвы – старшеклассники разработают свои собственные проекты", – заявила Ракова.

Она пояснила, что детям будут предложены на выбор семь направлений, в числе которых окажутся информатика, лингвистика, экология, география, физика, химия и биология. Программа будет продолжаться два месяца. За это время школьники примут участие в круглых столах, квестах, деловых играх и тренингах.

Лучшие из своих проектов дети смогут представить на городских конференциях "Наука для жизни", "Курчатовский проект", "Старт в медицину" и "Инженеры будущего", а также на Московском городском конкурсе исследовательских и проектных работ, конкурсе "Большие вызовы", Московской предпрофессиональной олимпиаде и Всероссийской олимпиаде по труду. Такая возможность позволит старшеклассникам пополнить свое портфолио и получить таким образом дополнительные баллы к результатам ЕГЭ.

Зарегистрироваться на участие в научных кружках можно до 16 октября. Ознакомиться с подробностями проекта и пройти вступительные испытания старшеклассники смогут на сайте Центра педагогического мастерства.

Вместе с тем осенью в рамках проекта "В центре науки" для столичных школьников пройдут городские научные фестивали. Ребята, увлекающиеся инженерными науками, смогут принять участие в лекциях о радиации, связи музыки и математики и подготовке космонавтов к полету.

Кроме того, школьникам дадут возможность попробовать себя в проведении экспериментов и создании сложных электрических цепей.