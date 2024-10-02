В Москве стартовал новый сезон "Школы юного инвестора"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В Москве стартовал новый сезон образовательного проекта для детей от 10 до 15 лет "Школа юного инвестора". Об этом рассказала заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития столицы Мария Багреева.

Вице-мэр отметила, что с помощью "Школы юного инвестора" подростки в игровой форме знакомятся с темой инвестиций, а также с тем, какое значение они имеют для города. Кроме того, ребята изучают основы конкуренции, правила участия в аукционах, способы выстраивания деловых отношений и создания собственного дела.

"Уроки в формате бизнес-игры проходят в школах города в течение всего учебного года. Проект был создан департаментом города Москвы по конкурентной политике в августе 2015 года", – отметила Багреева.

По словам заммэра, за все время проведения проекта было организовано около 1,5 тысячи уроков, участниками которых стали 23,6 тысячи детей из московских школ. До конца 2024 года в рамках "Школы юного инвестора" проведут еще 90 мероприятий.

Ранее школьники Капотни в составе молодежной команды Московского НПЗ посетили столичный этап международного чемпионата "Битва роботов". Ребята познакомились с работой ведущих инженеров из России и стран БРИКС, а также посмотрели соревнования с участием 48 спортивных робомашин.