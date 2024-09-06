Победителями и призерами детского конкурса "Про мой район" стали 92 москвича

Фото: пресс-служба автономной некоммерческой организации "Мой район"

В столице завершился третий детский творческий конкурс "Про мой район", победителями и призерами в котором стали 92 москвича. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Церемония награждения прошла на площадке форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" в "Музеоне". В качестве призов победители получили полезные гаджеты, билеты на посещение культурных учреждений столицы, книги, наборы для рисования, а также конструкторы и настольные игры.

"Награды получили 48 лауреатов, еще 44 участникам вручили специальные призы за особый взгляд, творческий подход и поддержку защитников Отечества", – рассказала Сергунина.

По ее словам, жюри получили тысячи рисунков, выполненных в разных техниках, сценариев экскурсий по районам и видеороликов. Помимо этого, ребята прислали истории в стихах и прозе о людях, чьи поступки их вдохновляют.

Заявки принимались с 1 июня по 31 июля. Самыми активными оказались жители СВАО, СЗАО и ТиНАО. Победители были выбраны в четырех возрастных группах от 4 до 17 лет.

Так, в номинации "Рассказ "Моя семья" дети делились историями о своих родных, в большинство из которых легли спортивные и трудовые достижения близких. Например, в одном сочинении ребенок рассказал о своем прадедушке-литературоведе, а в другом о бабушке – заслуженном тренере по хоккею на траве.

Также большое количество работ поступило в номинации "Рисунок "Мой район. Мой двор". Участники изображали свои любимые игровые площадки, сады, набережные, школы, станции метро и знаковые памятники архитектуры.

В свою очередь, в номинации "Экскурсия "Мой район" ребята представили пешеходные, трамвайные, велосипедные и беговые прогулки. При этом многие вдохновились художниками, сказочными персонажами, историческими деятелями и литераторами. Между тем участники-курсанты присылали видеозарисовки, главными героями которых стали их питомцы, среди которых оказались даже ящерицы.

В специальной номинации "За поддержку защитников Отечества" ребята рассказывали о своих отцах и старших братьях, которые сейчас находятся на передовой в зоне проведения СВО.

В состав жюри вошли главный редактор "Детского радио" Елена Бондаренко, экскурсовод и создатель проекта "Гуляем по Москве" Евгений Степанов, актриса и телеведущая Дарья Сагалова. Председателем жюри стал руководитель проектов программы "Мой район" Антон Хреков.

Тем временем столичные школьники вновь примут участие в проекте Главархива "Уникальные документы". В его рамках ученики изучат архивные документы, которые могут получить статус "уникальный".

Для участия школьникам 8–11-х классов предстоит пройти отборочный тур – написать эссе о Герое Советского Союза или о российском ученом-изобретателе, который был участником общества Леденцова. Так как в этом году им предстоит работа с документами героев Великой Отечественной войны и выдающихся ученых.