Фото: телеграм-канал "Мосволонтёр"

Активных волонтеров наградят в Москве. Начался прием заявок на получение знака отличия "Волонтер Москвы". Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина, передает портале mos.ru.

Награда учреждена в 2022 году. Получить ее могут москвичи, которые помогают другим не меньше двух лет и внесли значимый вклад в развитие добровольчества.

Сергунина отметила, что московское волонтерское движение уже объединяет 1,3 миллиона человек. Волонтеры заботятся о ветеранах, пожилых людях и всех, кто нуждается в поддержке, а также принимают участие в крупных городских мероприятиях, историко-культурных и патриотических проектах. В 2024 году награду получат 30 горожан, заявочная кампания продлится до 1 октября, уточнила заммэра.

Она рассказала, что за два прошлых года на получение знака отличия претендовали более 2,2 тысячи человек. При отборе учитывается общий стаж, количество часов волонтерской деятельности и социальная значимость проектов.

Выдвинуть кандидатов на получение награды могут только юрлица: НКО, образовательные учреждения, компании и другие. Документы принимаются в ресурсном центре "Мосволонтер" по адресу Ленинградский проспект, дом 5, строение 1, с понедельника по субботу с 10:00 до 21:00, в воскресенье – с 10:00 до 19:00.

Когда закончится прием заявок, список кандидатов изучат представители экспертного совета по грантам, благотворительности и волонтерству Общественной палаты Москвы. Церемония вручения наград запланирована на декабрь.

Ранее на северо-востоке Москвы открылся новый волонтерский центр "Доброе место". Он расположен по адресу Ясный проезд, дом 8, корпус 1. Его общая площадь превышает 140 квадратных метров. Теперь москвичи там могут не только пообщаться с единомышленниками и поддержать социальные акции, но и посетить мастер-классы, лекции, а также принести собранное вторсырье и корм для животных, живущих в приютах.