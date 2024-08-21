В столице в шестой раз пройдет конкурс грантов для НКО "Москва – добрый город"

Фото: пресс-служба комплекса социального развития Москвы

В столице в шестой раз пройдет конкурс грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) "Москва – добрый город", рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Взаимодействие с некоммерческим сектором дает нам возможность оказывать полный спектр социальных услуг жителям столицы и благодаря этой синергии охватывать помощью еще больше горожан", – привели слова вице-мэра на портале мэра и правительства Москвы.

За прошедшие пять лет с помощью конкурса удалось направить свыше двух миллиардов рублей на реализацию 548 проектов НКО, которые помогли более 110 тысячам москвичей, уточнила Ракова.

В этом году конкурс дополнится новым направлением для организаций, которые помогают женщинам, пострадавшим от насилия в семье. Кроме того, для удобства и технологичности платформы состязания организаторы автоматизировали процесс формирования отчетности с возможностью подписания документов электронной цифровой подписью. Так как город уделяет особое внимание обучению НКО в школе грантов, где они получают все необходимые навыки для успешного прохождения важного этапа составления заявок на участие.

Еще одним новшеством этого года станет внедрение профильной оценки проектов экспертами по каждому из направлений конкурса, добавила заммэра.

Сам конкурс продлится до 30 сентября, прием заявок на него стартует с 28 августа. Ее можно отослать в личном кабинете на сайте. Участники могут выбрать из семи направлений. Самыми востребованными услугами таких организаций среди москвичей остаются программы реабилитации людей с инвалидностью, организация трудовых мастерских и сопровождаемое трудоустройство, проекты передышки, помогающие родителям в уходе за детьми с особенностями здоровья.

Также актуальными считаются проекты помощи семьям, будущим мамам и подросткам в трудной жизненной ситуации, а также инициативы по социальной адаптации, реабилитации и самореализации людей, исключенных из социума.

Еще заявки принимаются по социальным направлениям – адресная поддержка участников СВО и их родственников и проекты по продвижению социального волонтерства.

По традиции гранты разделят на три группы: малые – до 1 миллиона рублей, средние – от 1 до 5 миллионов рублей и большие – от 5 до 10 миллионов рублей. Претендовать на них смогут как молодые НКО, так и опытные игроки некоммерческого сектора.

В состав жюри войдут профильные эксперты по каждому из семи направлений. Также планируется, что лучшие методики и практики НКО-победителей будут включены в образовательные программы повышения квалификации сотрудников системы соцзащиты.

Между тем 22 августа в Москве запустят обучающий интенсив по выстраиванию коммуникаций для НКО. Участниками могут стать как руководители, так и сотрудники московских организаций.

Для слушателей организуют пять практических занятий, общение с представителями бизнеса, городских ведомств, учреждений культуры и искусства. Первые экскурсии состоятся в сентябре, встречи – в декабре. Мероприятия интенсива пройдут до апреля следующего года.