Обучающую программу для НКО запустят в Москве

Фото: пресс-служба КОСиМП

Обучающий интенсив по выстраиванию коммуникаций начнется в столичной сети коворкинг-центров для некоммерческих организаций (НКО) 22 августа. Участниками могут стать руководители и сотрудники московских НКО, заявила заммэра Наталья Сергунина.

"Программа состоит из четырех тематических блоков: развитие лидерских качеств, работа в команде, получение новых навыков и сотрудничество с городом. Всего запланировано больше 60 тренингов, деловых игр, экскурсий и мастер-классов", – отметила она.

Регистрация открыта на официальной странице проекта. В рамках трека "Я – лидер НКО" руководителей организаций приглашают повысить личную эффективность и обменяться опытом. Всего будет два потока, первый начнется в августе, а второй – весной 2025 года.

Для слушателей организуют пять практических занятий, общение с представителями бизнеса, городских ведомств, учреждений культуры и искусства. Участники блока "Мы – команда" научатся налаживать взаимодействие в коллективе. Так, тренинг в коворкинг-центре Южного округа 4 сентября расскажет о распределении обязанностей, а в ТиНАО 18 сентября гости смогут поучаствовать в деловых играх, посвященных поиску нестандартных решений.

В секции "Практика добра" пройдут творческие мастер-классы и семинары с экспертами по эффективным стратегиям социального предпринимательства, маркетинга и цифрового продвижения проектов.

Четвертым направлением станет "НКО + город", в рамках которого участники смогут наладить сотрудничество со столичными ведомствами и предприятиями. Они побывают в офисах коммерческих компаний и всероссийских фондов, увидят, как налажены процессы на крупных производствах, и встретятся с представителями госучреждений.

Первые экскурсии состоятся в сентябре, встречи – в декабре. Мероприятия интенсива пройдут до апреля следующего года.

Между тем на Тверском бульваре 1 августа в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" заработали модный маркет и благотворительная ярмарка с участием НКО. Гостям представили одежду для детей и взрослых, экокосметику, аксессуары и украшения. Также посетители познакомились с трендами сезона и проектами молодых специалистов модной индустрии. Все желающие могут купить сумки, купальники, пляжные накидки, свечи, парфюмерию и другое.

