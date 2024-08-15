Дарья Борисова рассказала о помощи социальным НКО от школы "Москва – добрый город"

Фото: Анжелика Федотова

Новый проект, который стартует в столице, по обучению представителей социальных некоммерческих организаций (НКО) в школе грантов "Москва – добрый город" вооружит активистов социальных НКО инструментами реализации их проектов. Об этом Агентству "Москва" сообщила директор учебно-методического центра "Авангард" Дарья Борисова.

"Проект "Москва – добрый город" – это существенный шаг к созданию более сильного и сплоченного общества. Мы живем в уникальное время, когда каждый из нас может внести свой вклад в развитие родного города. Обучение представителей социальных НКО – это не просто передача знаний, это возможность вооружить активистов инструментами, которые помогут реализовать их идеи и проекты", – сказала Борисова.

Она отметила, что социально ориентированные организации играют ключевую роль в формировании комфортной и дружеской атмосферы в городе.

"Каждый успешный проект – это вклад в наше общее будущее, в нашу культуру и патриотизм. Заслуживает уважения тот факт, что город поддерживает тех, кто стремится сделать Москву лучше", – добавила Борисова.

Проект "Москва – добрый город" направлен на обучение представителей социальных НКО, чтобы они могли развивать и реализовывать свои инициативы в столице. Он включает в себя школу грантов, где участники получат необходимые знания и навыки для успешной работы в социальной сфере. Цель проекта – создать более дружелюбную и заботливую атмосферу в Москве, поддерживая активистов и их идеи. Очные и онлайн образовательные мероприятия проходят в столице с 14 августа по 10 сентября и состоят из семи этапов.

Между тем столичные НКО пригласили москвичей принять участие в их мастер-классах, которые пройдут в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!", и благотворительном маркете форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030".

Например, 17 августа Центр развития социально-инновационных проектов в области построения коммуникативных связей в мегаполисе расскажет гостям, как создать значки из переработанного пластика.