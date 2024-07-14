14 июля, 14:16Мэр Москвы
Собянин: более 65 тысяч человек воспользовались коворкинг-центрами НКО с начала года
Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"
Коворкинг-центрами некоммерческих организаций (НКО) с начала 2024 года воспользовались свыше 65 тысяч человек. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
По его словам, эти центры необходимы для развития и поддержки некоммерческих организаций в Москве. Мэр рассказал, что сотрудники НКО часто бронируют аудитории и переговорные для проведения совещаний, концертные залы.
Кроме того, другой популярной услугой у НКО является бесплатное обучение. Так, каждый год новые знания получают свыше 7 тысяч сотрудников некоммерческих организаций. При этом представители сети коворкинг-центров также помогают организовывать мероприятия разных форматов.
Собянин напомнил, что выбрать, забронировать помещение и услугу можно на портале "Душевная Москва".
Ранее сообщалось, что свыше 240 НКО получили гранты мэра Москвы. За последние три года именно 2023-й стал рекордным по числу проектов. 243 НКО выиграли в 12 номинациях, среди которых "Семейная Москва", "Наше наследие", "ЗОЖ и спорт". Работа по реализации идет с начала года, организации уже разрабатывают образовательные программы, принимают заявки на конкурсы и занимаются организацией фестивалей.
Фонд соцподдержки "Вместе можем все" провел встречу в коворкинг-центре НКО в Москве