Депутат МГД Герасимов прокомментировал завершение конкурса "Гордость района"

Фото: Илья Панков

В четверг, 5 сентября, в Можайском районе столицы завершился первый конкурс "Гордость района", автором идеи которого является депутат Московской городской думы Евгений Герасимов. В мае управа Можайского района по его инициативе учредила конкурс, который затем стартовал в начале лета с подачи заявок от соискателей. Теперь уже известны имена победителей в шести номинациях.

Кроме того, жюри, как и изначально обещало, дополнительно отметило наиболее достойных финалистов. Ознакомиться с полным списком победителей можно будет на странице управы района Можайского в социальной сети "ВКонтакте", а также на веб-странице конкурса.

На втором этапе в процедуре отбора участвовали и сами жители Можайского: в двух номинациях они выбирали тех, кто перейдет в следующий тур, путем онлайн-голосования. А после того, как закончился отбор, Герасимов лично встречался с финалистами и убедился, что победы достоин каждый.

"Наша команда проделала огромную работу, и я горжусь результатами. Это был невероятный опыт, и я уверен, у конкурса большие перспективы. Убежден, его стоит проводить ежегодно – и не только в Можайском районе. И, конечно, я горд за каждого победителя и участника. Это активные, творческие, талантливые люди, всем сердцем любящие родной район и готовые делать его еще лучше", – поделился впечатлениями он.

Наградой для каждого победителя стала изготовленная по спецзаказу статуэтка, в дизайне которой легко распознать символы Можайского района, а также яркий концерт и шоу-программа с церемонией чествования.

Ранее Герасимов посетил концерт ко Дню города, который состоялся в районе Кунцево. По его словам, каждый из присутствующих внес свой вклад в развитие и процветание любимого города. Гости праздника смогли принять участие в танцевальном флешмобе, увидеть цирковые номера и услышать песни о Москве.