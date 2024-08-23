Депутат МГД Герасимов поздравил жителей Кунцева с присвоением имени местному скверу

Фото: Илья Панков

Депутат МГД Евгений Герасимов поздравил жителей Кунцева с официальным присвоением статуса сквера зеленой территории на Молодогвардейской улице. Теперь он носит имя Героев-молодогвардейцев, также сюда вернули закладной камень, который когда-то ознаменовал начало возведения памятника героям-молодогвардейцам.

"Спасибо каждому, кто участвовал в этом непростом, но важном деле", – отметил Герасимов.

Депутат МГД отметил, что вся эта работа была бы невозможной без желания со стороны жителей района. В честь появления нового названия на карте столицы в сквере устроили праздник, который завершился концертом и фотосессией. Депутат высказал намерение и дальше поддерживать все инициативы жителей по сохранению истории.

Ранее горожане собрали более 1 400 подписей для благоустройства сквера Чингиза Айтматова. Это удалось сделать всего за несколько недель. Жители Даниловского района отмечали, что очень любят отдыхать в сквере. Обращение уже передано в префектуру ЮАО.

