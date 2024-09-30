Конкурс "Вдумчивый читатель" стартует в Москве 1 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

XV Московский конкурс отзывов и рецензий на новые детские книги "Вдумчивый читатель" стартует 1 октября. К участию приглашаются школьники с 4-го по 11-й класс, а также родители, педагоги, библиотекари и студенты.

В рамках конкурса предусмотрены четыре номинации, которые соответствуют возрасту и опыту участников.

Авторы работ должны внимательно ознакомиться с книгой из списка рекомендованной литературы Центральной городской детской библиотеки имени А. П. Гайдара за прошлый и текущий годы и дать оценку.

Затем членам жюри предстоит определить лучшие работы. Торжественная церемония награждения победителей состоится в начале следующего года. Три книги, которые получат наибольшее количество положительных отзывов, будут отмечены специальным знаком "Выбор вдумчивого читателя".

Впервые конкурс прошел в 2010 году. Департамент культуры Москвы оказывает помощь в его проведении.

Желающие принять участие могут подать заявку до 9 декабря. Узнать подробнее об условиях можно по ссылке.

Ранее в столице завершился третий детский творческий конкурс "Про мой район", победителями и призерами в котором стали 92 москвича. Церемония награждения прошла на площадке форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" в "Музеоне".

В качестве призов победители получили полезные гаджеты, билеты на посещение культурных учреждений столицы, книги, наборы для рисования, а также конструкторы и настольные игры.

