Детские книги московских издательств выйдут на рынки пяти дружественных стран

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Детские книги московских издательств переведут на иностранные языки и выпустят в Китае, Египте, Сербии, Таиланде и Индонезии странах общим тиражом 155 тысяч экземпляров. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента культуры со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.

На июль 2024-го предприниматели заключили 20 контрактов с партнерами из вышеперечисленных дружественных стран, отметила вице-мэр.

"Зарубежная аудитория получит возможность познакомиться с красочными изданиями русских народных сказок, литературой для малышей и подростков, повестями современных отечественных авторов", – рассказала Сергунина.

Например, у жителей Джакарты до конца года появится возможность ознакомиться с интерактивными пособиями "Книжки с окошками". В Китае в следующем году опубликуют цикл "Сказки в стиле великих художников".

Такие сказки, как "Снегурочка", "Сивка-Бурка" и "Красная Шапочка", дополнят иллюстрациями, вдохновленными работами Казимира Малевича, Василия Сурикова и других мастеров. Как подчеркнули в пресс-службе, всего отпечатают 80 тысяч таких экземпляров.

В свою очередь, в Таиланде в продаже появится повесть Юлии Симбирской "Заяц на взлетной полосе", в Египте выпустят семейную историю "Далеко за лесом" и произведение Антона Сои "Правильный робот Вася". В Сирии и Объединенных Арабских Эмиратах также опубликуют историю про робота.

Между тем благодаря поддержке Московского экспортного центра свыше 150 компаний Москвы заключили контракты и вышли на рынки более 25 дружественных стран с 2024 года. Так, МЭЦ организовал участие предпринимателей в 17 международных выставках и бизнес-миссиях в ОАЭ, Узбекистане, Вьетнаме, Турции, Иране, Казахстане, Марокко и Белоруссии. Кроме того, бизнес пользуется поддержкой при выходе на маркетплейсы в 12 странах.