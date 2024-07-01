Несырьевой неэнергетический экспорт Москвы в ОАЭ вырос почти вдвое в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) стали главными покупателями несырьевой неэнергетической продукции Москвы среди стран Персидского залива в прошлом году. Экспорт вырос почти вдвое, заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, передает портал mos.ru.

"Благодаря комплексной поддержке московские компании несырьевого неэнергетического сектора в 2023 году смогли почти вдвое нарастить объем поставок в ОАЭ по сравнению с 2022-м. Это самые разные товары – от продуктов питания до 3D-принтеров и медицинской техники", – отметил вице-мэр.

Вместе с тем за прошлый год совокупный объем столичных поставок в государства Персидского залива увеличился на 16% по сравнению с 2022 годом. Кроме того, основными покупателями продукции Москвы оказались Саудовская Аравия и Оман.

Как рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, более половины несырьевого неэнергетического экспорта Москвы в регион составили продукты питания и напитки. На рынке ОАЭ популярными стали кондитерские изделия, товары для здорового питания, макаронные изделия, безалкогольные напитки и соки.

При этом в страны Персидского залива поставляются 3D-принтеры и сканеры, оборудование для металлообработки, лекарства, продукция приборостроения и медицинская техника.

Между тем по итогам 2023 года столичные промышленники увеличили поставки товаров во Вьетнам, что привело к росту объема взаимной торговли более чем на 13%. За счет этого роста показатель составил почти 40% в структуре общероссийского товарооборота с государством.

