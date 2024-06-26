Товарооборот Москвы и Вьетнама вырос более чем на 13% в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

По итогам 2023 года промышленники Москвы увеличили поставки товаров во Вьетнам, что привело к росту объема взаимной торговли более чем на 13%, рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

За счет этого роста показатель составил почти 40% в структуре общероссийского товарооборота с государством.

"В соответствии с поручением Сергея Собянина город содействует продвижению столичной продукции на зарубежные рынки. Благодаря центру "Моспром" московские промышленники в 2023 году на 55% нарастили поставки товаров во Вьетнам по сравнению с 2022 годом", – цитирует Ликсутова портал мэра и правительства столицы.

Он также обратил внимание, что столичный бизнес направляет Вьетнаму различную продукцию: от медицинской техники до продуктов питания.

При этом центр поддержки и развития промышленного экспорта "Моспром" за период с 2019 года организовал семь мероприятий, в которых могли принять участие промышленники Москвы, а также осуществил четыре бизнес-миссии и провел три международные отраслевые выставки.

"Рынок Вьетнама остается одним из самых перспективных для московских компаний благодаря высоким темпам роста экономики и высокой плотности населения. На экспорт товаров промышленных отраслей приходится порядка 63% поставок. Высоким спросом пользуются медицинская техника и продукция приборостроения, электрическая аппаратура, лекарственные препараты, профессиональная и уходовая косметика от московских производителей", – рассказал министр правительства столицы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Он уточнил, что наиболее популярными российскими товарами пищевой промышленности являются продукты для здорового питания, а также хлебобулочные и кондитерские изделия, шоколад и мясная продукция. При этом, по словам Овчинского, продукты составляют 37% от всех экспортируемых столицей во Вьетнам товаров.

Таким образом, кондитерские фабрики Москвы направляют во Вьетнам более сотни тонн кондитерских изделий ежегодно.

Управляющий директор холдинга "Объединенные кондитеры" Алексей Орлов обратил внимание, что у вьетнамцев, которые любят сладкое, особенно популярны российские весовые конфеты, а также молочный шоколад, печенье, карамель и вафли.

При этом торгово-экономические отношения столицы и страны во многом развиваются за счет преференций, существующих в зоне свободной торговли между Вьетнамом и ЕАЭС. Экспортеры пользуются сниженными ставками таможенных пошлин и прочими льготами. Среди них есть и те, которые дают возможность наращивать взаимные поставки товаров и работать над расширением потоков инвестиций между государствами – членами ЕАЭС и Вьетнамом.

Так, московский производитель банкоматов и платежных терминалов в условиях стратегического партнерства с Вьетнамом регулярно приобретает у иностранного партнера комплектующие, которые необходимы для распознавания купюр различных валют и номиналов.

Коммерческий директор АО "САГА Технологии" Оксана Калашникова рассказала, что за счет долгосрочного стратегического партнерства компании с производителем из Вьетнама удалось расширить функционал производящихся в России премиальных банкоматов САГА. Кроме того, появилась возможность для обеспечения приема и выдачи устройствами самообслуживания вьетнамских донгов.

С 2022 года производители несырьевой неэнергетической продукции, работающие в Москве, успели переориентировать экспортные потоки и найти новых партнеров на рынках Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго- Восточной Азии и стран СНГ. Эта работа проводилась в том числе за счет поддержки, оказанной центром "Моспром".

Кроме того, в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" действует цифровая платформа "Мой экспорт", на которой предприниматели могут получить бесплатную поддержку. Так, им может быть предоставлена консультация экспертов, а также аналитика и помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах и многое другое.

Ранее сообщалось, что Сергей Собянин и мэр Пекина Инь Юн подписали программу сотрудничества между правительством Москвы и Народным правительством Пекина на 2024–2026 годы. Мэр уточнил, что эти договоренности охватывают почти все стороны жизни столиц России и Китая. Среди них – торгово-экономические связи, социальная сфера, культура и туризм, система управления городами, цифровизация и другие отрасли.

