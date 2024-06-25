МЭЦ поможет компаниям в сфере высоких технологий выйти на рынки дружественных стран

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Московский экспортный центр (МЭЦ) запустит акселерационную программу для производителей и поставщиков решений в сфере высоких технологий для помощи выхода на рынки дружественных стран, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

По словам вице-мэра, обучение будет длиться три месяца.

"С 2019 года выпускники подобных программ заключили контракты на сумму почти четыре миллиарда рублей", – передает портал mos.ru слова Сергуниной.

Также правительство города профинансирует 85% стоимости обучения. Все желающие могут подать заявку онлайн до 22 июля. Претендентам предложат пройти конкурсный отбор.

Данный проект – это продолжение акселератора GoGlobal, с помощью которого столичные компании уже заключили документы с коллегами из Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Египта, Перу, Казахстана, Белоруссии и других стран.

Ранее руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева рассказала об успехах крупных и средних предприятий Москвы. Так, с января по март 2024 года более девяти тысяч компаний (70%) показали положительный финансовый результат. Они получили прибыль в размере 2,6 триллиона рублей, что на 7% превысило результат января – марта 2023 года, отметила Багреева.

Она уточнила, что около 16% (410 миллиардов рублей) составила прибыль предприятий торговли, еще около 15% (395 миллиардов и 382 миллиарда рублей) пришлись на компании финансового сектора и обрабатывающей промышленности.