Более 9 тыс предприятий Москвы стали прибыльными в I квартале 2024 года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

С января по март 2024 года более девяти тысяч крупных и средних предприятий Москвы (70%) показали положительный финансовый результат. Об этом сообщила руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

"Они получили прибыль в размере 2,6 триллиона рублей, что на 7% превысило результат января – марта 2023 года", – цитируют ее на портале мэра и правительства Москвы.

Прибыльными считают компании, доходы которых за указанный период превысили расходы. В список не вошли государственные, муниципальные учреждения, банки, страховые организации и пенсионные фонды.

Около 16% (410 миллиардов рублей) составила прибыль предприятий торговли, еще около 15% (395 миллиардов и 382 миллиарда рублей) пришлись на компании финансового сектора и обрабатывающей промышленности.

Наибольший рост прибыли был отмечен у крупных и средних предприятий, ведущих профессиональную, научную и техническую деятельность. В первом квартале она выросла на 82% и достигла 190 миллиардов рублей. В сфере культуры и спорта, организации досуга и развлечений показатель вырос почти на 80% (до 28,6 миллиарда рублей), в строительном секторе – на 77% (до 119,4 миллиарда рублей).

По итогам 2023 года прибыльными стали более 10 тысяч крупных и средних предприятий Москвы. Они получили более 12 триллионов рублей. Лидерами по приросту прибыли стали компании, работающие в области административной деятельности.

