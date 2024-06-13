В Москве 130 малых предприятий присоединились к нацпроекту "Производительность труда"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столице 130 малых предприятий присоединились к нацпроекту "Производительность труда", рассказала заммэра Мария Багреева. По ее словам, это 38% от общего числа участников.

"Из них около 70% относятся к обрабатывающим производствам, почти 8% – к торговле, 7% представляют сферу туризма", – уточнила она.

При этом Багреева обратила внимание, что главная цель национального проекта – это рост производительности труда на крупных и средних предприятиях. Однако она объяснила, что малый бизнес тоже попадает в контур проекта.

Представители туристической отрасли начали активно присоединяться к проекту с марта, отметила заммэра. Это произошло после снижения порога по годовой выручке до 180 миллионов рублей для вступления в проект, добавила Багреева. Сейчас его участниками являются 16 московских компаний этой отрасли.

В настоящее время 49 малых предприятий завершили первый этап, получив экономический эффект в размере 1,2 миллиарда рублей. Им также удалось добиться более высоких показателей по выработке продукции (прирост на 67%), уменьшить объем незавершенного производства и время рабочих процессов на 39%.

Ранее столичная фирма, выпускающая средства защиты растений и агрохимикаты, нарастила выпуск гербицидов избирательного действия благодаря участию в нацпроекте "Производительность труда".

На производстве улучшили не только маршруты для транспортировки сырья и ввели единые стандарты технических операций, но и оптимизировали хранение материалов, а также внедрили автономное обслуживание оборудования.

