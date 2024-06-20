Форум "Больше, чем бизнес" пройдет на ВДНХ в конце июня

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы

Форум социального предпринимательства "Больше, чем бизнес" состоится на ВДНХ 27 и 28 июня, рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Организаторами форума выступят департамент предпринимательства и инновационного развития города, министерство экономического развития России и Фонд поддержки социальных проектов.

В мероприятии будут участвовать малые и средние предприниматели, а также представители крупных компаний, столичных и федеральных ведомств, институтов развития и некоммерческих организаций (НКО).

"Форум пройдет впервые. Его программа состоит более чем из 50 деловых мероприятий, на которых затронут темы технологий, подготовки кадров и благотворительности. Посетителей ждут экспертные дискуссии, мастер-классы и многое другое", – приводит слова Сергуниной портал мэра и правительства столицы.

На форуме будут обсуждаться тренды социально ориентированного предпринимательства, а также перспективы сотрудничества с НКО и представителями крупного бизнеса. На сессиях также планируется рассмотреть вопрос о способах поиска финансирования и масштабирования инициатив. Участники также обсудят методы подготовки кадров и привлечения молодежи к своим проектам.

Кроме того, в рамках форума наградят победителей Всероссийского конкурса "Мой добрый бизнес – 2024". Также гости смогут увидеть показ мод "Красота без границ" и посетить выставку технологий, на которой им представится возможность протестировать инновационные решения и стать партнерами их разработчиков.

Мероприятия будут проводиться на трех площадках ВДНХ, в число которых войдет павильон № 75, где проходит Международная выставка-форум "Россия". Сюда посетители смогут пройти свободно. Однако для посещения центра ассистивных технологий "Феникс", который располагается в павильоне № 37, и павильона № 55 нужно будет пройти предварительную регистрацию.

Ранее сообщалось, что с начала 2024 года заказчики из Москвы подписали более 32 тысяч контрактов с предпринимателями из других регионов России на портале поставщиков.

При этом чаще всего столица закупает в регионах строительные, хозяйственные и информационно-технологические товары. Также из других субъектов России в Москву доставляется бытовая техника. Нередко город заключает с региональными компаниями договоры на услуги охраны и технического обслуживания оборудования.

