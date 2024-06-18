МБМ поможет московским предпринимателям с маркировкой товаров

Фото: пресс-служба департамента информационных технологий города Москвы

ГБУ "Малый бизнес Москвы" (МБМ) разработало для столичных предпринимателей новую меру поддержки. Они смогут получить бесплатные консультации от специалистов по вопросам маркировки товаров, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Услуга доступна столичным микропредприятиям, состоящим в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, которым необходимо маркировать товар. Бизнес должен быть зарегистрирован в Москве и не связан с производством подакцизных товаров. В месяц предприниматели могут бесплатно распечатать до 100 кодов маркировки.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо заказать коды маркировки в государственной информационной системе мониторинга товаров. Для этого предпринимателям потребуется личный кабинет на сайте "Честный знак". После этого нужно оставить заявку на странице сервиса "Печать кодов маркировки" на портале МБМ. Получить коды можно в выбранном центре услуг для бизнеса (ЦУБ).

Поддержка предпринимателей осуществляется в рамках проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Ознакомиться с подробной информацией о системе маркировки товаров можно на сайте МБМ.

Ранее стало известно, что в столице 130 малых предприятий присоединились к нацпроекту "Производительность труда". Из них около 70% относятся к обрабатывающим производствам, почти 8% – к торговле, 7% представляют сферу туризма. 49 малых предприятий уже завершили первый этап, получив экономический эффект в размере 1,2 миллиарда рублей.

