Собянин назвал самые востребованные сервисы портала "Малый бизнес Москвы"

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Более 200 тысяч пользователей зарегистрировались на портале поддержки малого бизнеса Москвы за пять лет его работы, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр напомнил, что на портале "Малый бизнес Москвы" действует более 35 онлайн-сервисов. Одними из самых востребованных оказались "Проверка контрагентов" и "Законодательный бизнес-дайджест". Также на сайте можно воспользоваться спецпроектами, предназначенными для самозанятых. Есть полезные сервисы, которые поддерживают деятельность социальных предприятий и тех, кто собирается работать по франшизе.



"Портал работает как городская экосистема для делового сообщества и цифровой помощник по мерам поддержки. Здесь предприниматели и те, кто только собирается открыть свое дело, могут решить самые разные задачи – от подбора рыночной ниши до подготовки налоговой декларации", – уточнил Собянин в своей публикации.



Глава города отметил, что за пять лет к услугам сайта обращались более 15,4 миллиона раз. При этом самыми активными пользователями портала стали предприниматели из сфер торговли, общественного питания и разработчики компьютерного ПО.

Ранее сообщалось, что 3 июня в рамках проекта "Малый бизнес Москвы" в столице начнется обучающий интенсив "МБМ-старт" для желающих начать свое дело. Занятия будут проводиться на протяжении трех недель.

За этот период участникам помогут определить бизнес-цели и разработать механику их достижения, а также научат анализировать возможные проблемы, которые могут возникнуть на старте. К концу интенсива у них будут практически подготовленные бизнес-проекты.