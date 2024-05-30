Обучающий бизнес-интенсив "МБМ-старт" начнется в Москве 3 июня

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Обучающий интенсив "МБМ-старт" для желающих начать свое дело стартует в Москве 3 июня в рамках проекта "Малый бизнес Москвы". Об этом сообщает столичный департамент предпринимательства и инновационного развития, передает портал mos.ru.

Занятия продлятся три недели. За это время участники определят бизнес-цели, разработают механику их достижения, проанализируют возможные проблемы, возникающие на старте, а также подготовят бизнес-проекты.

Цикл встреч стартует 3 июня в 10:00 в бизнес-пространстве "Митинг Поинт" делового центра "Москва". Горожан ждет шестичасовая лекция, посвященная бизнес-планированию, маркетингу, развитию личного бренда и формированию предпринимательского мышления. На мероприятии участники также познакомятся с трекерами и разделятся на команды.

Последующие встречи пройдут 6, 11 и 13 июня. Завершится интенсив 25 июня демоднем, в ходе которого участники представят свои проекты и получат их экспертную оценку.

Среди наставников будут присутствовать особенные эксперты – бизнес-трекеры: бизнес-тренер Светлана Алешкина, основатель онлайн-школы по личному бренду Нара Миансарян, основатель сети студий косметологии Надежда Гринина, эксперт по развитию и масштабированию бизнеса Валентина Николаева. Они профессионально занимаются сопровождением и отслеживанием правильности запуска и развития бизнес-процессов как в крупных компаниях, так и в сфере малого и среднего предпринимательства.

Участие в "МБМ-старте" бесплатное, но для посещения необходима предварительная регистрация отдельно для каждой встречи на портале mbm.mos.ru.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что московский иннокластер помог бизнесу реализовать 14,3 тысячи инновационных проектов, в том числе пять тысяч – в кооперации с другими участниками кластера. По словам мэра, МИК действует с 2018 года. Через платформу город привлек свыше 34,2 миллиарда рублей инвестиций. Компании получили 14,2 миллиарда рублей поддержки от столицы через МИК.