Более 32 тыс контрактов заключила Москва с начала года на портале поставщиков

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С начала 2024 года заказчики из Москвы подписали более 32 тысяч контрактов с предпринимателями из других регионов России на портале поставщиков, рассказала заммэра столицы и глава департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

Она обратила внимание, что привлечение к московским закупкам малого объема региональных поставщиков позволяет решить две важные задачи. Так, за счет этих договоренностей достигается высокий уровень конкуренции, который позволяет городу приобретать необходимую продукцию по выгодным ценам при сохранении качества. Кроме того, доступ к данному сегменту госзаказа столицы дает российскому бизнесу возможности для дополнительного развития.

"За первые пять месяцев 2024 года московские заказчики подписали на портале поставщиков 32,3 тысячи контрактов с предпринимателями из регионов на сумму более 6,5 миллиарда рублей – это треть всех закупок столицы на ресурсе. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года на платформе провели 28,5 тысячи таких сделок на 4,9 миллиарда рублей", – отметила Багреева.

Москва осуществляет закупки на портале поставщиков в основном за счет проведения котировочных сессий. Столица организует мини-аукционы, которые могут длиться три, шесть или 24 часа. Такой формат дает городским учреждениям возможность заключать договоры на поставки товаров стоимостью до пяти миллионов рублей и на выполнение работ или оказание услуг, цена за которые находится в пределах трех миллионов рублей.

При этом чаще всего Москва закупает в регионах строительные, хозяйственные и информационно-технологические товары. Также из других субъектов России в столицу доставляется бытовая техника. Нередко город заключает с региональными компаниями договоры на услуги охраны и технического обслуживания оборудования.

"Алгоритмы работы на портале поставщиков для московского и регионального бизнеса не различаются: мы обеспечиваем равный доступ к городским закупкам для всех. Чаще всего в них участвуют предприниматели из Московской области, Санкт-Петербурга, Калужской, Свердловской и Ростовской областей. С поставщиками из этих регионов столичные заказчики в январе – мае этого года подписали 19,5 тысячи контрактов на сумму около четырех миллиардов рублей", – отметил глава московского департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

В свою очередь, представители департамента информационных технологий Москвы обратили внимание, что подробные инструкции и чат-бот помогают предпринимателям быстро понять принцип работы портала. Кроме того, они могут зарегистрироваться на нем всего за несколько минут, использовав для этого электронную подпись. При этом дополнительные инструменты портала позволяют упростить для представителей бизнеса участие в закупках и продвижение продукции.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что объем столичных закупок у малого бизнеса с начала 2024 года составил почти 227 миллиардов рублей. Эта сумма на 10% превышает прошлогодний показатель. Мэр также отметил, что в настоящее время на Москву приходится около 13% всех закупок у отечественного малого бизнеса.

