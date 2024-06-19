Собянин: в Москве работает 10 чат-ботов для помощи жителям и бизнесу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Контакт-центр департамента информационных технологий создал 10 чат-ботов, которые помогают оперативно находить информацию по запросам москвичей. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Он рассказал, что виртуальные помощники помогают отвечать на вопросы сотрудникам контакт-центра, тем самым снимая с них часть нагрузки. Например, чат-бот на портале mos.ru объясняет жителям столицы, как записаться к врачу. Кроме того, в чате поддержки "Электронного дома" можно узнать, как передать показания счетчиков.



Пользователям портала поставщиков чат-бот также отвечает, но пока на простые вопросы. Он уже обработал порядка 80% запросов. Сложные случаи виртуальный помощник пока осваивает после решения вопроса оператором: он фиксирует его ответы, пополняет свою библиотеку знаний и в дальнейшем использует их при возникновении аналогичных проблем.



"Чат-бот на Инвестпортале Москвы рассказывает об участии в городских торгах, о возможностях получения налоговых льгот и финансовой поддержки для развития бизнеса", – добавил мэр.

Ранее стало известно, что чат-бот на портале mos.ru обработал более 4 миллиона вопросов горожан. Виртуальный помощник отвечает на вопросы пользователей в режиме реального времени и помогает быстро находить информацию более чем по 6,2 тысячи тем.

