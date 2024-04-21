Собянин: более 2 млн звонков поступило в контакт-центр "Московский транспорт" в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В 2023 году в контакт-центр "Московский транспорт" обратились более двух миллионов раз. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"Чаще всего жители обращаются на горячую линию, чтобы уточнить расписание транспорта и режим работы вокзалов, узнать о расположении и порядке оплаты парковок, найти и вернуть забытые вещи", – рассказал мэр.

Центр работает 11 лет. За это время востребованность линии выросла более чем в 24 раза, а количество тем увеличилось до 4,7 тысячи.

С 2019 года на горячей линии используется искусственный интеллект. Он позволяет быстрее обрабатывать входящие звонки, а операторы получают больше времени на решение сложных задач.

Ранее стало известно, что чат-бот на портале mos.ru обработал более 4 миллиона вопросов горожан. Виртуальный помощник отвечает на вопросы пользователей в режиме реального времени и помогает быстро находить информацию более чем по 6,2 тысячи тем.

