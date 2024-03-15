Москвичи позвонили по разным вопросам на горячую линию Роспотребнадзора более 155 тыс раз

Фото: Москва 24/Никита Симонов

За два года по телефону горячей линии столичного управления Роспотребнадзора обратились более 155 тысяч раз. Об этом сообщает департамент информационных технологий Москвы.

"Сейчас граждане, обратившись на круглосуточную горячую линию управления Роспотребнадзора по городу Москве, могут быстро получить ответы на вопросы, связанные с защитой своих потребительских прав", – приводят на портале мэра и правительства Москвы слова руководителя общегородского контакт-центра Андрея Савицкого.

Чаще всего жители Москвы обращаются на горячую линию, чтобы узнать, как подать письменное заявление в управление, а также урегулировать споры с продавцом в досудебном порядке или суде. Более того, по телефону москвичи могут получить ответы на вопросы, как вернуть товар ненадлежащего качества, средства за покупки, совершенные онлайн и другие.

Линия работает в составе общегородского контакт-центра. Проект был создан Роспотребнадзором совместно со столичным правительством. Ежедневно операторы принимают более 6,5 тысячи звонков.

Звонки граждан принимают по телефону +7 (495) 539-36-96. Обратиться за помощью можно в круглосуточном формате.

Ранее стало известно, что операторы столичной "Системы-112" приняли более 6,2 миллиона вызовов в 2023 году. Около половины из них потребовали реагирования экстренных служб, остальные звонки носили справочно-консультационный характер.

