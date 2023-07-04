Единый контактный центр Стройкомплекса обработал 18,7 тыс обращений за полгода

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В первые шесть месяцев 2023 года специалисты единого контактного центра (ЕКЦ) обработали 18,7 тысячи запросов граждан. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на руководителя столичного департамента градостроительной политики Сергея Левкина.

"К примеру, в ноябре 2021 года был открыт новый канал коммуникации с ЕКЦ – онлайн-консультация в формате видеоконференции, записаться на которую можно на сайте мэра, и в назначенное время специалист контакт-центра выходит на связь. Или можно оставить голосовое сообщение по телефону контакт-центра в нерабочие, выходные и праздничные дни. Такой запрос обрабатывается оперативно в рабочие часы", – сказал Левкин.

Отмечается, что ЕКЦ Стройкомплекса создан по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Цент выполняет функции справочно-консультационной службы.

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