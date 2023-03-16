Более 500 консультаций в имущественно-земельной сфере еженедельно предоставляется в Москве

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Москвичи за прошлый год получили примерно 20 тысяч удаленных консультаций в имущественно-земельной сфере по телефону горячей линии правительства столицы. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

По словам главы департамента городского имущества Максима Гамана, еженедельно жители города и представители бизнеса пользуются подобными услугами в среднем более 500 раз.

"Свыше 70% консультаций проходит в виртуальной приемной департамента, а остальные – по телефону. В 2022 году было оказано около 20 тысяч консультаций", – рассказал Гаман.

Москвичи могут обратиться со своими вопросами по телефону единой справочной службы столичной мэрии +7 (495) 777-77-77 в соответствии с графиком дежурств сотрудников профильных подразделений департамента.

Для более подробной консультации с 2020 года горожанам стали доступны онлайн-консультации, которые предоставляются по предварительной записи на портале mos.ru.

Ранее Сергей Собянин рассказал о работе портала mos.ru, который предоставляет горожанам цифровые услуги и сервисы. Так, по словам мэра Москвы, сейчас портал предоставляет более 400 услуг.

До этого сообщалось, что искусственный интеллект, подключенный к чату поддержки на портале mos.ru, за три года с момента запуска проекта ответил на более чем половину от общего числа в почти три миллиона обращений.

Популярность портала mos.ru за прошлый год выросла сразу на 39 процентов – Собянин

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