Собянин: на портале mos.ru на сегодняшний день доступно более 400 услуг и сервисов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Сергей Собянин рассказал о работе портала mos.ru, который предоставляет горожанам цифровые услуги и сервисы. Об этом сообщается в телеграм-канале мэра Москвы.

"Больше трех миллиардов раз москвичи воспользовались услугами и сервисами mos.ru с 2011 года. В прошлом году популярность портала выросла на 39%", – рассказал градоначальник.

По словам Собянина, сейчас портал mos.ru предоставляет более 400 цифровых услуг и сервисов. Самыми популярными являются электронный дневник, передача показаний приборов учета воды и тепла, а также запись к врачу и получение электронной медкарты.

Мэр Москвы добавил, что следующий этап развития цифровых сервисов – суперсервисы, объединяющие сразу несколько услуг. В частности, проект "Переезд по программе реновации" полностью сопровождает горожан в ходе переселения в новые дома.

Собянин заявил, что в 2023 возможности портала mos.ru расширят за счет подключения новых сервисов в социальной сфере, ЖКХ и других отраслях.

Ранее сообщалось, что москвичи более тысячи раз поделились с врачами информацией из своих электронных медкарт с момента предоставления такой возможности. Об этом сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

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