Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москвичи более тысячи раз поделились с врачами информацией из своих электронных медкарт с момента предоставления такой возможности. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Осенью прошлого года мы открыли для горожан возможность предоставлять временный доступ к сведениям из электронных медкарт врачам федеральных, частных и региональных клиник", – рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

По ее словам, внедренный функционал делает проще получение медпомощи или еще одного врачебного мнения вне московской системы здравоохранения. За 4 месяца работы функционала москвичи им воспользовались более тысячи раз.

Заммэра отметила, что чаще всего пациенты открывали временный доступ для предоставления результатов лабораторных и инструментальных исследований, а также к тем меддокументам, которые они загружали самостоятельно.

"Это удобно и просто: нет необходимости скачивать или распечатывать документы при обращении к специалистам коммерческих и федеральных учреждений, достаточно только сгенерировать ссылку и направить ее специалисту", – отметила Ракова.

Уточняется, что большая часть пациентов дают доступ к своим электронным медицинским картам, кроме того, каждый шестой житель столицы предоставляет доступ для медкарты своего ребенка.

В электронной медицинской карте содержится информация о результатах анализов, исследований, загруженные документы, а также сведения о посещении поликлиник, диспансеров и диспансеризации, вызовах скорой медпомощи, наличии прививок, выписках их стационаров и информацию о результатах тестов на COVID-19, рецептах препаратов.

Граждане также могут найти в электронной медкарте результаты врачебных консилиумов, личные анамнезы и своего ребенка в разделах "Дневник здоровья" и "Семейная история".

Для предоставления временного доступа для ЭМК пациент должен направить врачу ссылку в веб-версии сервиса. То есть пациент должен зайти в медкарту на портале mos.ru, перейти в раздел "Настройки", выбрать "Временный доступ" – "Создать временный доступ". Далее необходимо указать, к чьей медкарте требуется предоставить доступ – своей или ребенка.

При создании ссылки нужно указать, какие разделы медкарты будут доступны для врача и на какое время. Для безопасности доступа к личным данным на телефонный номер пациента приходит СМС-сообщение с кодом, только после ввода которого будет отправлена ссылка врачу.

Уточняется, что все созданные ссылки доступны пользователю в подразделе "Временный доступ" электронной медкарты.

Ранее сообщалось, что за два года врачи московских поликлиник выписали более 35 миллионов электронных рецептов, по которым можно получить лекарства в столичных аптеках. В данном проекте участвует более 2,5 тысячи аптек и аптечных пунктов.

Электронные рецепты с QR-кодом принимают во всех аптеках, подведомственных департаменту здравоохранения, а также в нескольких коммерческих аптечных сетях, подключенных к ЕМИАС.



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