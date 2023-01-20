Лабораторно-информационная система ускорит диагностику в стационарах Москвы – Ракова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Заммэра столицы Анастасия Ракова рассказала о единой лабораторной информационной системе (ЛИС), которая позволит повысить качество диагностики в московских стационарах. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ее уже начали использовать на базе шести городских медучреждений в рамках пилотного проекта. К февралю ЛИС заработает еще в 10 стационарах.

"Новая система позволит привести работу всех лабораторий к единым стандартам, автоматизировать многие процессы проведения исследований и уйти от бумажного документооборота. Она интегрирована с ЕМИАС, а значит, врачи будут оперативно получать результаты биохимических, клинических анализов и ПЦР", – отметила Ракова.

Новая цифровая система будет объединять базы данных с результатами всех исследований, в том числе в другом стационаре. Врачи смогут быстрее получать результаты анализов и назначать пациенту подходящее лечение. Специалисты будут иметь возможность следить за динамикой выздоровления.

Алгоритм работы ЛИС следующий:

врач стационара формирует в ЕМИАС направление на лабораторное исследование;

заявка автоматически загружается в единую лабораторную информационную систему;

после взятия биоматериала каждой пробе присваивают индивидуальный штрихкод;

пробирки устанавливают в аппараты-анализаторы, которые считывают штрихкод и передают в ЛИС результаты исследований в электронном виде;

результаты загружаются в ЕМИАС и становятся доступны в электронной медкарте стационарного больного.

Эту систему планируют внедрить во всех столичных больницах до конца 2024 года. Отмечается, что ее можно адаптировать под каждое учреждение. ЛИС базируется на современных технологиях и передовых методиках исследований.

Однако она не будет работать с цитологическими и гистологическими исследованиями. Для этих направлений в Москве внедрили другую систему – "Лабфорс". Ее принцип работы похож на ЛИС.

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