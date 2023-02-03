Московские врачи выписали более 35 млн электронных рецептов за два года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

За два года врачи московских поликлиник выписали более 35 миллионов электронных рецептов, по которым можно получить лекарства в столичных аптеках, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

По словам главы департамента здравоохранения Ильи Тырова, такая технология позволяет жителям столицы приобретать и получать назначенные врачом лекарства, предъявив фармацевту QR-код рецепта на экране мобильного устройства. Он подчеркнул, что в проекте участвует более 2,5 тысячи аптек и аптечных пунктов.

"Мы продолжаем развивать цифровые медицинские сервисы, в том числе работаем над тем, чтобы в городские поликлиники и аптечные пункты горожанам было просто и удобно обращаться. Проект по оформлению электронных рецептов с QR-кодом, заработавший в феврале 2021 года, был нацелен в первую очередь на создание максимально комфортных условий для пациентов", – напомнил он.

Электронные рецепты с QR-кодом принимают во всех аптеках, подведомственных департаменту здравоохранения, а также в нескольких коммерческих аптечных сетях, подключенных к ЕМИАС. Если смартфон разрядился или сломался, пациент может распечатать QR-код льготного рецепта в информационном киоске поликлиники, отсканировав полис ОМС.

В аптеках при городских поликлиниках горожане просто могут предъявить полис ОМС вместо рецепта. Пациенты, которые не пользуются электронными рецептами, могут попросить у врача традиционный бумажный бланк.

Ранее заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в столичных больницах начнут выписывать электронные рецепты на срок до одного года. Такое право смогут получить те, кому положены бесплатные лекарства.

По ее словам, во время приема специалист сможет выписать рецепт с указанием графика его обслуживания. Обычно это реализуется раз в месяц или раз в три месяца. Пациент сможет приходить сразу в аптеку и получать нужные лекарства.

Ракова подчеркнула, что с информацией о рецептах жители столицы смогут ознакомиться в электронных медкартах в разделе "Мои рецепты", а также в медучреждениях.



"Мой район. Навигатор": льготные электронные рецепты сроком до года оформят в Москве

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