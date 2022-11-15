Росздравнадзор проверит информацию о завышении цен в Москве на препарат от диабета

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Росздравнадзор проверит, соответствует ли действительности информация о завышении цен в Москве на лекарство от сахарного диабета, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области проверит данную информацию", – отмечается в заявлении.

До этого издание РБК сообщило, что цена на препарат "Оземпик" в столичных аптеках примерно в два раза превышает предельно зарегистрированную. При этом в некоторых аптеках его нет в наличии.

Уточняется, что данное лекарственное средство внесено в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 2022 год и, согласно госреестру, его предельная зарегистрированная цена находится на уровне 5,8 тысячи рублей, что говорит о том, что максимальная цена в рознице не должна быть больше 7,7 тысячи рублей с учетом налога на добавленную стоимость.

Однако же в таких аптеках, как "Еврофарма" и "ЛекарьФарма", лекарство стоит 16 тысяч рублей. В "МедЗдраве" препарат упаковкой в 1,5 миллилитра можно приобрести только за 23 тысячи рублей.

Ранее в Росздравнадзоре заявили, что цены на медицинские препараты на розничном рынке РФ вернулись к показателям 2021 года. В ведомстве подчеркивали, что специалисты располагают точной информацией о данной динамике благодаря системе мониторинга движения лекарственных препаратов.

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