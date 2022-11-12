Минздрав РФ поручил регионам иметь запас лекарств минимум на четыре месяца

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Минздрав России поручил регионам иметь запас лекарств минимум на четыре месяца, заявил глава министерства Михаил Мурашко.

"Министерством здравоохранения даны жесткие указания всем регионам иметь достаточное количество – не менее четырех месяцев запаса – лекарственных препаратов для того, чтобы обеспечивать лечебные процессы", – цитирует Мурашко ТАСС.

Он подчеркнул, что это минимальный объем по запасам, которые должны иметь медорганизации.

Мурашко также рассказал, что в стране наблюдаются задержки поставок зарубежных лекарств, однако отказов или серьезных угроз для фармацевтического рынка не фиксируется.

По его словам, задержки поставок связаны с логистикой.

Ранее СМИ сообщили, что столичные аптеки столкнулись с дефицитом антибиотиков на основе амоксициллина. Фармацевты уверяли, что лекарств нет как в аптеках, так и на складах в Москве. В Минпромторге связали это явление с сезонным подъемом заболеваемости и стремлением граждан закупить препарат впрок.

В Росздравнадзоре эту информацию опровергли, отметив, что в России в свободной продаже есть широкий выбор антибиотиков на основе амоксициллина. Уточнялось, что в обороте находится более 14,8 миллиона упаковок с МНН "амоксициллин".

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