Росздравнадзор опроверг слухи о дефиците антидепрессанта "Золофт"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Жалоб на отсутствие антидепрессанта "Золофт" не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росздравнадзора.

В ведомстве уточнили, что временное отсутствие таблеток в ряде аптек регионов связано с большим спросом, и призвали россиян ответственно подходить к своему здоровью и не принимать часто антидепрессанты без рекомендаций специалиста.

До этого в пресс-службе отечественного подразделения американского производителя Viatris заявили, что поставки антидепрессанта "Золофт" в аптеки РФ временно прекращены ввиду технических неполадок на предприятии. При этом в компании подчеркивали, что приостановка поставок не связана с качеством, безопасностью или эффективностью готового препарата.

"В настоящее время наша компания находится в процессе оценки продолжительности временной приостановки поставок лекарственного препарата Золофт, усердно работая над разрешением этой ситуации", – говорится в сообщении.

Ранее в российских аптеках возник дефицит антибиотиков. Уточнялось, что многие не могли найти антибиотики широкого спектра действия, в состав которых входит вещество амоксициллин + клавулановая кислота. Как отмечали представители отрасли, препараты отсутствуют у поставщиков, причем последняя поставка данных препаратов была летом.



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